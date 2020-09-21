Karabük'te kalp krizi geçiren tek akciğeri olan hastaya baypas yapıldı - Son Dakika

Karabük'te kalp krizi geçiren tek akciğeri olan hastaya baypas yapıldı

Karabük'te, kalp krizi geçiren tek akciğeri olan hastaya kalbi durdurulmadan uygulanan baypas ameliyatı başarılı geçti.

Karabük'te kalp krizi geçiren tek akciğeri olan hastaya baypas yapıldı, System.String[]

Karabük'te, kalp krizi geçiren tek akciğeri olan hastaya kalbi durdurulmadan uygulanan baypas ameliyatı başarılı geçti.

Bebeklik çağında geçirdiği hastalık sonrası sol akciğeri gelişmeyen ve tek akciğerle hayatını sürdüren bir kişi, geçirdiği kalp krizi sonucu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı.

Hastanın tek akciğeri olması nedeniyle riskli olarak değerlendirilen baypas ameliyatı, Op. Dr. Erdem Çetin ve Op. Dr. Selçuk Ünal tarafından gerçekleştirildi.

Hastanın kalbi durdurulmadan yapılan ve yaklaşık 2 saat süren ameliyat başarılı geçti.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, hastanın tek akciğer olması nedeniyle riskli olan ameliyatı başarıyla gerçekleştiren ekibi tebrik etti.

Karabük'ün sağlık açısından ülke ortalamasının üstünde bir performans sergilediğini aktaran Sarı, şöyle devam etti:

"Bebeklik çağında geçirdiği hastalık sonrası sol akciğeri hiç gelişmeyen ve tek akciğerle hayatını sürdüren hastamız, kalp krizi tanısıyla hastanemiz acil servisine başvurdu. Hastanemizde yapılan koroner anjiyografi sonrası baypas kararı alınan hasta, tek akciğerinin olması sebebiyle yüksek riskli olarak kalp ve damar cerrahisi ekibimiz tarafından ameliyata alındı. Ameliyatta tek olan akciğeri korumak için kalp durdurulmadan çalışan kalpte operasyon gerçekleştirildi. İki damar baypas ameliyatı yapılan hastanın ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı. Hastamıza acil şifalar dileriz."

"Ülkemizde sağlık sistemi gerçekten çok ilerledi"

Op. Dr. Erdem Çetin de Türkiye'de kalp durdurulmadan ameliyatların yapılabildiğini ancak bunun tek akciğerle hayatını sürdürürken kalp krizi geçiren bir hastaya uygulanmasının riskli olduğunu kaydetti.

Doktor arkadaşı ve ekibine teşekkür eden Çetin, "Ülkemizde sağlık sistemi gerçekten çok ilerledi. Yapılamayan birçok müdahale artık yapılabiliyor. Bu hastamız bize kalp kriziyle geldi ve tek akciğeri bulunuyordu. Riskini biliyorduk. Başarılı bir operasyon gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Erdem Çetin, Kalp Krizi, Karabük, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 20:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Karabük'te kalp krizi geçiren tek akciğeri olan hastaya baypas yapıldı - Son Dakika

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