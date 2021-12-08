Karabük'te kampçılar yanlarına gelen tilkiyi besledi - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kamp yapan 2 kişi, yanlarına gelen tilkiyi elleriyle besledi.
Sarıçiçek Dağı'nda kamp yapmaya giden Ahmet Yanar ve Erdoğan Kovancı'nın yanına, ateş başında yemek yedikleri sırada tilki geldi.
Tilkinin aç olduğunu anlayan iki arkadaş, hayvana yiyecek verdi. Tilki, beslendikten sonra bölgeden uzaklaştı.
Yanar, AA muhabirine, yanlarına gelen tilkiyi görünce şaşırdıklarını söyledi.
Tilkiyi beslediklerini anlatan Yanar, insanların hayvanlara karşı duyarlı olması gerektiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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