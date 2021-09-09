Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Hidayet Karabacak yönetimindeki 78 EA 295 plakalı kamyon ile Mustafa Yeniaydın (55) idaresindeki 06 VZK 39 plakalı otomobil, Karabük- Ankara kara yolu Kayı köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada otomobilde buluna Emine (54) ve Esra Yeniaydın (23) ile Assıa Abdoulkader Kamil (24) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emine Yeniaydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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