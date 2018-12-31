Karabük'te Kamyonetin Çarptığı Yaya Yaralandı
19 dakika önce
Karabük'te kamyonetin çarptığı yaya, tedavi altına alındı.
Karabük
'te kamyonetin çarptığı yaya, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak
Caddesi'nde geri manevra yapan Yücel Çay'ın kullandığı 34 TM 2213 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Erdem Karakaya
'ya (63) çarptı.
Yaralanan Karakaya, 112 Acil Servis
ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:50 Kaynak: AA
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