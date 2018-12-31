Son Dakika Haberleri: Karabük'te Kamyonetin Çarptığı Yaya Yaralandı

Karabük'te Kamyonetin Çarptığı Yaya Yaralandı

19 dakika önce

Karabük'te kamyonetin çarptığı yaya, tedavi altına alındı.

Karabük'te Kamyonetin Çarptığı Yaya Yaralandı, System.String[]
Karabük'te kamyonetin çarptığı yaya, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Caddesi'nde geri manevra yapan Yücel Çay'ın kullandığı 34 TM 2213 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Erdem Karakaya'ya (63) çarptı.

Yaralanan Karakaya, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:50 Kaynak: AA

Zonguldak, Karakaya, Karabük, Güncel
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