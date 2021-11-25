Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ten Safranbolu'ya giden Abdurrahman Tutuş yönetimindeki 09 L 0776 plakalı kamyonet ile Mahmut Diğeroğlu'nun kullandığı 78 AV 239 plakalı otomobil, Bulak Kavşağında çarpıştı.

Kazada, refüjdeki ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden yoldan geçen diğer sürücüler tarafından çıkartıldı.

Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü önce bir özel hastaneye, daha sonrada Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.