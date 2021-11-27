Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Karabük'te 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karabük'te 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bulak Kavşağı'nda 25 Kasım'da kullandığı otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu ağır yaralanarak Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Mahmut Diğeroğlu, yaşam mücadelesini kaybetti. Adliyeye sevk edilen kamyonet sürücüsü Abdurrahman T. ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Karabük'ten Safranbolu'ya giden Abdurrahman T. yönetimindeki 09 L 0776 plakalı kamyonet ile Mahmut Diğeroğlu'nun kullandığı 78 AV 239 plakalı otomobil, önceki gün Bulak Kavşağı'nda çarpışmış, refüjdeki ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ağır yaralanmıştı.

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