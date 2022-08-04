Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

04.08.2022 22:13
Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Karabük'te kamyonla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te kamyonla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa G. yönetimindeki 78 BD 931 plakalı kamyon, sanayi kavşağında Emre E. idaresindeki 14 NA 744 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

Kazada sürücüler ile kamyondaki Musa A, İsmail G, Raşit L. ve otomobildeki Ezgi E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
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Freni boşalan kamyon, ışıklarda bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı Freni boşalan kamyon, ışıklarda bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı Freni boşalan asfalt kamyonu otomobile çarpıp devrildi: 6 yaralı Freni boşalan asfalt kamyonu otomobile çarpıp devrildi: 6 yaralı
Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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