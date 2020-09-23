Kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tedavi altına alınan Özdemir'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Özdemir, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Eskipazar ilçesi istikametine bisikletle giden Mehmet Özdemir 'e (67), Cildikısık Tüneli'nden geçtiği sırada arkasından gelen Necati D. yönetimindeki 61 K 25047 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

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