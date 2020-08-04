Karabük'te kamyonun çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Şinasi Kocakaya'nın ilçede imamlık yaptığı öğrenildi.

Sağlık personelince Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan Kocakaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karabük- Zonguldak kara yolunda ilerleyen N.D'nin kullandığı 67 ABH 371 plakalı kamyon, Sanayi kavşağı yakınlarında yol kenarında yürüyen Şinasi Kocakaya'ya (51) çarptı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 10:43

Kaynak: AA

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