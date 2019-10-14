Karabük'te kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Karabük'te kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:38 Kaynak: AA
Karabük'te kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Emirşan Eken (19) idaresindeki 78 AY 707 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi'nde bariyerlere çarparak iki metre derinliğindeki su kanalına düştü.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil, vinçle bulunduğu kanaldan çıkarıldı.
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