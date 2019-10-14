Son Dakika Haberleri: Karabük'te kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Son Dakika Güncel Karabük'te kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'te kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

9 dakika önce

Karabük'te kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karabük'te kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Karabük'te kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Emirşan Eken (19) idaresindeki 78 AY 707 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi'nde bariyerlere çarparak iki metre derinliğindeki su kanalına düştü.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil, vinçle bulunduğu kanaldan çıkarıldı.

Ergenekon Mahallesi, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:38 Kaynak: AA
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