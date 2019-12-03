Son Dakika Haberleri: Karabük'te kantin ve yemekhane denetimleri yapıldı
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Karabük'te kantin ve yemekhane denetimleri yapıldı

6 saat önce

Karabük kent merkezi genelinde okul kantin ve yemekhaneleri denetlendi.

Karabük'te kantin ve yemekhane denetimleri yapıldı, System.String[]

Karabük kent merkezi genelinde okul kantin ve yemekhaneleri denetlendi.


2019-2020 eğitim öğretim yılı için Karabük merkezindeki okulların kantin ve yemekhanelerinin denetimi İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden oluşturulan ekipler tarafından gerçekleştirildi.


Gıda güvenilirliği ve hijyen şartları, kantin ve yemekhanelerde çalışmak için gerekli olan ustalık/kalfalık belgeleri, satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğu ve benzeri hususlarında yapılan denetimlerde, karşılaşılan eksiklikler ile ilgili olarak ilgililere gerekli uyarılarda bulunularak, yasal mevzuat içerisinde tamamlanmadığı takdirde gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı bildirildi. - KARABÜK

Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:56 Kaynak: İHA
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