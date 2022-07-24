Karabük'te kanyonda mahsur kalan 14 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Karabük'te kanyonda mahsur kalan 14 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

24.07.2022 22:21
Karabük'te kanyonda mahsur kalan 14 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan kanyonda mahsur kalan 14 kişiyi kurtarmak için jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan kanyonda mahsur kalan 14 kişiyi kurtarmak için jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

Şeker Kanyonu'na gezi düzenleyen 14 kişilik bir grup, Yazıköy İncebacaklar Mahallesi Aslandibi Şimşirdere bölgesinde mahsur kaldı.

Bulundukları yerden çıkmaya çalışan gruptan bir kişi düşerek yaralandı.

Bunun üzerine grup üyeleri, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Jandarma, Karabük, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te kanyonda mahsur kalan 14 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te kanyonda mahsur kalan 14 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
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