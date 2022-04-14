Karabük'te kanyondaki cam seyir terası yeniden hizmete alınacak - Son Dakika
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Karabük'te kanyondaki cam seyir terası yeniden hizmete alınacak

14.04.2022 19:36
Karabük'te kanyondaki cam seyir terası yeniden hizmete alınacak

Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da 10 yıldır hizmet veren cam seyir terasındaki tadilatın turizm sezonu öncesi tamamlanması planlanıyor.

Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da 10 yıldır hizmet veren cam seyir terasındaki tadilatın turizm sezonu öncesi tamamlanması planlanıyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, İncekaya Kanyonu üzerindeki ülkenin ilk cam seyir terasının ilçe turizmi için önem arz ettiğini söyledi.

Cam terasta uzun süre kullanıldığı için onarım ve yenileme çalışması başlattıklarını belirten Gürel, "Daha önce onarım ve yenileme ihalesini yapmıştık. Bugün de kafeterya bölümünün işletme işini ihlale ettik. Burası ilçemiz adına önemli bir nokta. Her yıl binlerce turist geliyor. Hızlıca tadilatı bitirip hizmete alacağız. Turizm sezonuna yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Teras, bu yılın ocak ayında tadilat yapılmak üzere kapatılmıştı.

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Safranbolu, Karabük, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te kanyondaki cam seyir terası yeniden hizmete alınacak - Son Dakika


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