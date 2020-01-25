Karabük'te kapalı 209 köy yolundan 185'i ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te kapalı 209 köy yolundan 185'i ulaşıma açıldı - Son Dakika

Karabük'te kapalı 209 köy yolundan 185'i ulaşıma açıldı

6 saat önce

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 24 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Karabük'te kapalı 209 köy yolundan 185'i ulaşıma açıldı, System.String[]

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 24 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 20, Eflani'de 54, Eskipazar'da 30, Ovacık'ta 40, Safranbolu'da 40 ve Yenice'de 25 olmak üzere toplam 209 köy yolunun ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Çalışmalar sonucu kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan merkez ilçede 20, Eflani'de 47, Eskipazar'da 24, Ovacık'ta 33, Safranbolu'da 38 ve Yenice'de 23 olmak üzere 185 köy yolu ulaşıma açılmıştır. Eflani'de 7, Eskipazar'da 6, Ovacık'ta 7, Safranbolu'da 2 ve Yenice'de 2 olmak üzere 24 köy yolu ulaşıma kapalıdır." ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin ulaşıma kapalı köy yollarını açma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Safranbolu, Eskipazar, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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