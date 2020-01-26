Karabük'te kapalı köy yolları açıldı - Son Dakika

Karabük'te önceki gün yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolunun tamamı açıldı.



Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, 3 gün süren çalışmaların ardından 20'si merkez, 54'ü Eflani, 30'u Eskipazar, 40'ı Ovacık, 40'ı Safranbolu, 25'i Yenice olmak üzere toplam 209 köy yolu ulaşıma açıldı. - KARABÜK