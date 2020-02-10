Karabük'te kapalı tüm köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te kapalı tüm köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika

Karabük'te kapalı tüm köy yolları ulaşıma açıldı

6 saat önce

Karabük İl Özel İdaresi ekipleri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan tüm köy yollarını 24 saat esaslı çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açtı.

Karabük'te kapalı tüm köy yolları ulaşıma açıldı, System.String[]

Karabük İl Özel İdaresi ekipleri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan tüm köy yollarını 24 saat esaslı çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açtı.


Karabük'te 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı. Önceki gün 195 köy yolunun kapandığı Karabük'te 24 saat esaslı çalışma yürüten İl Özel İdare ekipleri ilçeler dahil tüm köy yollarında kar küreme çalışması sonrası ulaşıma açtı. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:51 Kaynak: İHA
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