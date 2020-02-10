Karabük'te kapalı tüm köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika

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Karabük'te kapalı tüm köy yolları ulaşıma açıldı
6 saat önce
Karabük İl Özel İdaresi ekipleri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan tüm köy yollarını 24 saat esaslı çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açtı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:51 Kaynak: İHA
Karabük İl Özel İdaresi ekipleri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan tüm köy yollarını 24 saat esaslı çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açtı.
Karabük'te 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı. Önceki gün 195 köy yolunun kapandığı Karabük'te 24 saat esaslı çalışma yürüten İl Özel İdare ekipleri ilçeler dahil tüm köy yollarında kar küreme çalışması sonrası ulaşıma açtı. - KARABÜK
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