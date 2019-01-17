Karabük'te Kar Küreme Çalışmaları

Karabük Belediyesi tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldığı bildirildi.

Karabük Belediyesi tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldığı bildirildi.



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, ana arterler ve sokak aralarının trafiğe açık tutulması ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Vatandaşların sorun yaşamaması için çalıştıklarını ifade eden Vergili, "Ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışmalarına durmaksızın devam ediyorlar. Karla mücadele kapsamında il merkezinde bulunan ilk olarak hastane bölgeleri, okullar bölgesi ve otobüs güzergah yollarının ardından bütün mahallelerde Karabük Belediyesi olarak, halkımızın mağdur olmaması için karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir." diye konuştu.

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