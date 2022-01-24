Karabük'te kar nedeniyle 127 yolcu öğrenci yurdunda misafir edildi - Son Dakika

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bekletilen 4 yolcu otobüsündeki 127 kişi öğrenci yurdunda ağırlandı, mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son iki gündür kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların misafir edildiği, mahsur kalanların kurtarıldığı, bir araç kazasına müdahale edildiği belirtildi.

Köyde mahsur kalan bir kişiye erzak ikmali yapıldığı aktarılan açıklamada, "12 vatandaşımız sağ olarak mahsur kaldıkları bölgeden tahliye edilmiştir. Kastamonu ve Sinop'tan hareket ederek yola çıkan 4 otobüsteki toplam 127 vatandaşımız, güvenlik amacıyla ilimiz KYK yurtlarında misafir edilmiş, yollar açılınca yollarına devam etmişlerdir." bilgisi paylaşıldı.