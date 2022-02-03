Kar ağırlığına dayamayan 4 köy evinin çatısı çöktü- Kar kütlesi altında kalan bir kişi yaralandı - Son Dakika

Kar ağırlığına dayamayan 4 köy evinin çatısı çöktü

Kar kütlesi altında kalan bir kişi yaralandı

KARABÜK Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyünde kar yağışı sonrası biriken kar nedeniyle 4 evin çatısında çökme meydana geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Karabük'te yaşanan yoğun kar yağışı sonrası Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde çatılarda biriken ve kalınlığı 1 metreyi aşan karın ağırlığına dayamayan çatılar çöktü. Kısmı çökmelerin yaşandığı evlerin çatılarında maddi hasar yaşanırken, olayda ölen yada yaralanan olmadı. Yaşanan olay sonrası ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de köyde çatıları çöken evlerde inceleme yaparak, ev sahiplerini dikkatli olmaları noktasında uyardı.

Öte yandan Safranbolu ilçesinde ise Engin Dursun sabah işe gitmek üzere evinden çıkarak aracına bindiği sırada apartmanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalarak yaralandı. Diğer komşularının yardımı ile yerden kaldırılan Dursun, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.