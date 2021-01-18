Karabük'te kar nedeniyle kapanan 106 köy yolunun 51'i açıldı - Son Dakika

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 106 köy yolundan 51'i, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 5, ilçelerden Eflani'de 30, Eskipazar'da 19, Ovacık'ta 21, Safranbolu'da 13 ve Yenice'de 18 olmak üzere 106 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmalar sonucu kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan merkez ilçede 3, Eflani'de 14, Eskipazar'da 11, Ovacık'ta 11, Safranbolu'da 7 ve Yenice'de 5 olmak üzere 51 köy yolu ulaşıma açılmıştır. Merkez ilçede 2, Eflani'de 16, Eskipazar'da 8, Ovacık'ta 10, Safranbolu'da 6 ve Yenice'de 13 olmak üzere 55 köy yolu ulaşıma kapalıdır. Kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.