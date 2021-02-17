Karabük'te kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu açıldı - Son Dakika

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu açıldı

17.02.2021 18:59
Karabük'te kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu açıldı, System.String[]

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 27 köy yolundan 19'unda ulaşım yeniden sağlandı.

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 27 köy yolundan 19'unda ulaşım yeniden sağlandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle merkezde 1, Eskipazar'da 9, Ovacık'ta 7, Yenice'de 9 ve Safranbolu'da 1 olmak üzere 27 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Çalışmalar sonucu merkez ilçede 1, Eskipazar'da 6, Ovacık'ta 5, Safranbolu'da 1 ve Yenice'de 6 olmak üzere 19 köy yolunun ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Ekiplerin diğer yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Safranbolu, Eskipazar, Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu Serenay Sarıkaya'nın Maldivler tatilinden makyajsız doğal pozu mest etti Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden teröristin çok sayıda saldırının sorumlusu olduğu ortaya çıktı 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü Gram altının fiyatı 400 TL'nin altına indi Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada 5 konu başlığı var Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarda esnemenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarda esnemenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor         
19:19
Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım         
19:06
Markete yapılan baskında 200 tüm tavuk ve 150 kilogram kokmuş kıyma ele geçirildi Markete yapılan baskında 200 tüm tavuk ve 150 kilogram kokmuş kıyma ele geçirildi         
18:05
Çin'in 'İklimi kontrol etmemizi sağlayacak' dediği teknoloji, tartışmaların odağında Çin'in 'İklimi kontrol etmemizi sağlayacak' dediği teknoloji, tartışmaların odağında         
17:52
Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı         
17:17
Çad'da çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma: 35 ölü Çad'da çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma: 35 ölü         
17:02
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği simge ahşap ev rekor ücretle satışa çıkarıldı Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği simge ahşap ev rekor ücretle satışa çıkarıldı         
16:11
Mesut Özil dijital ürünlerinin satışından 10 dakikada 3,5 milyon TL gelir sağladı Mesut Özil dijital ürünlerinin satışından 10 dakikada 3,5 milyon TL gelir sağladı         
16:09
İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu         
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt         
13:52
Her şey izin istedikten sonra oldu! Kaybolan kadının annesi, suçladığı adama canlı yayında ayakkabı fırlattı Her şey izin istedikten sonra oldu! Kaybolan kadının annesi, suçladığı adama canlı yayında ayakkabı fırlattı         
13:34
Uzmanlardan vaka sayılarının en yüksek olduğu Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun için bölgesel kısıtlama talebi Uzmanlardan vaka sayılarının en yüksek olduğu Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun için bölgesel kısıtlama talebi         
12:40
Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm         
12:33
Gara şehidinin babası Gara şehidinin babası "jetler bombaladı" yalanını çürüttü: Oğlumun cenazesini yıkadım, başından vurulmuştu         
11:35
Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu         
11:03
Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 19:24:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei