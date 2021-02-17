Karabük'te kar nedeniyle kapanan 27 köy yolundan 19'unda ulaşım yeniden sağlandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle merkezde 1, Eskipazar'da 9, Ovacık'ta 7, Yenice'de 9 ve Safranbolu'da 1 olmak üzere 27 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Çalışmalar sonucu merkez ilçede 1, Eskipazar'da 6, Ovacık'ta 5, Safranbolu'da 1 ve Yenice'de 6 olmak üzere 19 köy yolunun ulaşıma açıldığı kaydedildi.
Ekiplerin diğer yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karabük'te kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu açıldı - Son Dakika