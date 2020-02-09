Karabük'te kar nedeniyle kapanan 195 köy yolunun 135'i açıldı - Son Dakika

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 195 köy yolundan 135'i çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 23, ilçelerden Eflani'de 48, Eskipazar'da 35, Ovacık'ta 31, Safranbolu'da 37 ve Yenice'de 21 olmak üzere 195 köy yolunun ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Çalışmalar sonucu kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan merkez ilçede 19, Eflani'de 34, Eskipazar'da 22, Ovacık'ta 21, Safranbolu'da 26 ve Yenice'de 13 olmak üzere 135 köy yolu ulaşıma açılmıştır. Merkez ilçede 4, Eflani'de 14, Eskipazar'da 13, Ovacık'ta 10, Safranbolu'da 11 ve Yenice'de 8 olmak üzere 60 köy yolu ulaşıma kapalıdır." ifadesine yer verildi.

Kapalı köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.