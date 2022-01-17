Karabük'te kar nedeniyle kapanan 98 köy yolundan 67'si ulaşıma açıldı - Son Dakika

Karabük'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 98 köy yolundan 67'sinin ulaşıma açıldığı bildirildi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 98 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Çalışmalar sonucu 67 köy yolunun ulaşıma açıldığı kaydedilen açıklamada, ekiplerin 31 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Kaynak: AA
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