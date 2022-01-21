Karabük'te karla kaplı 29 köy yolunu açma çalışması sürüyor - Son Dakika

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan 29 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Çalışmalar sonucu 20 köy yolunun ulaşıma açıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin 29 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından bugün gün içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında 32 köy yolu ulaşıma açılmıştı.