Karabük'te kar üstünde drift yapan sürücü kameralara yansıdı - Son Dakika
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Karabük'te kar üstünde drift yapan sürücü kameralara yansıdı

12.03.2022 01:03
Karabük'te kar üstünde drift yapan sürücü kameralara yansıdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobiliyle kar üstünde drift yapan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobiliyle kar üstünde drift yapan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü.

Esentepe Mahallesi Harmanlar mevkisinde seyir halinde olan ve plakası belirlenemeyen otomobil, aniden karla kaplı yolda drift yapmaya başladı.

Bir süre drift yapan sürücü, daha sonra gözlerden kayboldu.

Bu sırada orada bulunan bir vatandaş, cep telefonu sürücünün drift yapmasını kaydetti.

Polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Safranbolu, Otomobil, Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te kar üstünde drift yapan sürücü kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te kar üstünde drift yapan sürücü kameralara yansıdı - Son Dakika
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