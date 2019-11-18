Son Dakika Haberleri: Karabük'te "Kar ve Buzla Mücadele Koordinasyon" toplantısı
Son Dakika Güncel Karabük'te 'Kar ve Buzla Mücadele Koordinasyon' toplantısı - Son Dakika

Karabük'te "Kar ve Buzla Mücadele Koordinasyon" toplantısı

6 saat önce

Karabük'te, devlet ve il yollarında kış mevsiminde vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu bir ortamda yolculuk yapmaları için kar ve buzla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği "Kar ve Buzla Mücadele Koordinasyon" toplantısı yapıldı.

Karabük'te

Karabük'te, devlet ve il yollarında kış mevsiminde vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu bir ortamda yolculuk yapmaları için kar ve buzla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği "Kar ve Buzla Mücadele Koordinasyon" toplantısı yapıldı.


Valilik Toplantı Salonu'nda Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapılan toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra, Vali Yardımcısı Barboros Baran, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve ilgili şube müdürleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve 153. Şube Şefliği yetkilileri katıldı.


Yaklaşan kış mevsiminde, muhtemel yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda, olası can ve mal kayıplarının önlenmesi ya da en aza indirilebilmesi ve müdahale çalışmalarının hızlı ve etkin yapılabilmesi, vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu bir ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak, kar ve buzla mücadele çalışmaları hakkında bilgi vermek, koordineli çalışmayı tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, sürücülerden yoğun kar yağışının ve buzlanmanın görüldüğü havalarda olumsuz durumların yaşanmaması için daha dikkatli ve tedbirli araç kullanmaları, araçlarında zincir, çekme halatı, takoz ve kar lastiği bulundurmaları, donanımlı bir şekilde trafiğe çıkmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.


Kar ve buzla mücadele sezonu öncesinde zorlu mevsim şartlarında vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için gereken tedbirlerin ve yapılması gerekenlerin değerlendirildiği toplantıda Vali Gürel, kurumların koordineli olarak çalışmasının büyük önem arz ettiğini, kurumlar arası koordinasyonun aralıksız sürdürülmesi talimatını verdi. - KARABÜK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:38 Kaynak: İHA
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