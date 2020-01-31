Karabük'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Karabük'te başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Karabük'te başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Karabük- Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve İstanbul'a bağlanan D-100 kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler ise yol kenarında durarak karın keyfini çıkardı.

Öte yandan karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

İstanbul, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:05 Kaynak: AA
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