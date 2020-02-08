Karabük'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Karabük'te dün gece başlayan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde etkili olmaya devam ediyor.

Karabük'te kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Karabük'te dün gece başlayan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde etkili olmaya devam ediyor.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kent merkezinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Karabük- Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve İstanbul'a bağlanan D-100 kara yolunda da ulaşımda aksama yaşanıyor, zaman zaman trafik duruyor.

Karayolları ekipleri, güzergahtaki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yolda kalan sürücüler ise araçlarına zincir takarak yollarına devam etmeye çalışıyor.

Bu arada ilçelerde de yağış nedeniyle sürücülerin yolda ilerlemekte zorlandığı ve araçların kaydığı görüldü.

İstanbul, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burhan Felek kimdir? Burhan Felek ne zaman vefat etti?
Bolu tem otoyolu istanbul istikametinde 5 araç çarpıştı, yol kapandı Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı! O anlar kameraya anbean yansıdı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 05:16:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]