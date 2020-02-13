Karabük'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Karabük'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

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Karabük'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle kent merkezinde sürücüler yolda güçlükle ilerlerken kayan bazı araçlar ise kazalara yol açtı.

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları ve Karabük- Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Karabük Valiliğince merkez ve Safranbolu ilçesinde ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği, Eskipazar ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildiği bildirilmişti.

Karadeniz, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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