Karabük'te kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.
Kısa sürede beyaza bürünen kentte, sokağa çıkan vatandaşlar kar topu oynayarak fotoğraf çektirdi.
Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde sürücüler yolda güçlükle ilerledi.
Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları ve Karabük- Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.
Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kar yağışı etkili oluyor (2) - Son Dakika