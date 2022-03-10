Karabük'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

10.03.2022 17:54

Karabük'te kar yağışı etkili oluyorKARABÜK Karabük'te kar yağışı kent merkezinde etkili oldu.

Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

KARABÜK Karabük'te kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Meteoroloji ise yoğun kar yağışına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarılarının ardından Karabük kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Karabük - Bartın Karayolu Ahmet Usta mevkii ile İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında aralıklarla bastıran yoğun kar yağışı zaman zaman tipiye dönüştü. Kent merkezinde aniden başlayan kar yağışı hazırlıksız yakalanan vatandaşları şaşırttı.

Kar yağışına toprağa faydası dolayısıyla sevindiğini ifade eden vatandaşlar, " Güneşi ve baharı beklerken, Mart'ta yağan kar da güzel. En azından toprak suya doyacak. Güneşte gelirse iyi olacak, çünkü havalar soğuk" olduğunu ifade ettiler

Karabük'te kar yağışı etkili oluyor
Karabük'te kar yağışı etkili oluyor
Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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