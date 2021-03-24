Karabük'te kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Karabük'te kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

24.03.2021 11:27

Karabük'te kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Karabük-Bartın karayolunda dün akşamdan beri etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza bürünürken ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Karabük'te kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

KARABÜK - Karabük- Bartın karayolunda dün akşamdan beri etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza bürünürken ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'te dün akşam itibariyle başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karabük-Bartın Karayolu, yoğun kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplanırken, doğanın beyaza bürümesiyle eşsiz manzaralar da ortaya çıktı. Karayolları ekipleri buzlama ve tuzlama çalışmaları yaparak trafiği ulaşıma açık tutuyor.

Bahar ayı nedeniyle nedeniyle çiçek açan ağaçlar da beyaz gelinliği giymesi ile sürücülere eşsiz bir manzara ve kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Öte yandan kar yağışı Safranbolu merkezde de etkili olmaya başladı.

Karabük'te kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Karabük'te kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Karabük'te kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Karabük'te kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Karabük, Bartın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'te kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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