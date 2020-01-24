Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 116 köy yolundan 93'ü ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 116 köy yolundan 93'ü ulaşıma açıldı - Son Dakika

Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 116 köy yolundan 93'ü ulaşıma açıldı

6 saat önce

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 116 köy yolundan 93'ü çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 116 köy yolundan 93'ü ulaşıma açıldı, System.String[]

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 116 köy yolundan 93'ü çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, merkez ilçede 5, Eflani'de 43, Eskipazar'da 13, Ovacık'ta 19, Safranbolu'da 22 ve Yenice'de 14 olmak üzere toplam 116 köyün yolu ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, gün içerisinde 93 köy yolunun ulaşıma açıldığı ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Safranbolu, Eskipazar, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:10 Kaynak: AA
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