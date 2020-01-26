Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolu, ulaşıma açıldı - Son Dakika

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Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolu, ulaşıma açıldı
6 saat önce
Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 209 köy yolunun tamamının çalışmalar sonucu açıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:30 Kaynak: AA
Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 209 köy yolunun tamamının çalışmalar sonucu açıldığı bildirildi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 20, Eflani'de 54, Eskipazar'da 30, Ovacık ve Safranbolu'da 40'ar ve Yenice'de 25 olmak üzere toplam 209 köy yolunun ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, çalışmalar sonucu köy yollarının tamamının açıldığı belirtildi.
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