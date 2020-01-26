Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolu, ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolu, ulaşıma açıldı - Son Dakika

Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolu, ulaşıma açıldı

6 saat önce

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 209 köy yolunun tamamının çalışmalar sonucu açıldığı bildirildi.

Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolu, ulaşıma açıldı, System.String[]

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 209 köy yolunun tamamının çalışmalar sonucu açıldığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 20, Eflani'de 54, Eskipazar'da 30, Ovacık ve Safranbolu'da 40'ar ve Yenice'de 25 olmak üzere toplam 209 köy yolunun ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, çalışmalar sonucu köy yollarının tamamının açıldığı belirtildi.

Safranbolu, Eskipazar, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı
Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzeler ABD Büyükelçiliği'ne isabet etti! Son Dakika: Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi Fettah Tamince kimdir?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 01:19:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolu, ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]