Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

6 saat önce

Karabük merkez ve ilçelerinde cuma gecesi etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı, System.String[]

Karabük merkez ve ilçelerinde cuma gecesi etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, yaptığı açıklamada, Eflani, Eskipazar ve Safranbolu ilçelerinde etkili olan kar yağışı ile ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Eflani'de 48, Eskipazar'da 8 ve Safranbolu'da 11 olmak üzere toplam 67 köy yolunun ulaşıma kapandığını hatırlatan Uzun, "Hafta sonu aralıksız çalışan personellerimiz 8 greyder, 1 kar bıçaklı kamyon, 3 beko loder ve 4 pikap ile karla mücadele ederek kapanan köy yollarını ulaşıma açtı. Şuanda herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Karabük, Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:30 Kaynak: AA
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