Karabük'te Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yol Açıldı
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Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 karayolu Bolu istikameti, çalışmaların ardından açıldı.
Karabük
'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 karayolu Bolu
istikameti, çalışmaların ardından açıldı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun Eskipazar
ilçesi Kemikli rampaları geçişi ile Aslanlar mevkisindeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu istikametinde duran ulaşım, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla normale döndü.
Araçların, İstanbul
ve Ankara
istikametine kontrollü geçişine izin verilirken, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Özellikle ağır tonajlı araçların karayoluna çıkışlarını belirlenen bazı noktalarda engelleyen polis ekipleri, yaşanan hasarlı kazalara da müdahale ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:44 Kaynak: AA
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