KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, 1325 rakımlı Kemikli Geçidinde kar yağışı etkili olurken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri buzlanma nedeniyle yollarda tuzlama çalışması yaptı.
Karadeniz kentlerine ulaşımı sağlayan D-755 Karayolu Eskipazar Kemikli geçidinde kar yağışı etkili oldu. 1325 rakımlı geçitte kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar kaydı. Ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı. Kayan araçların yola girmesiyle ulaşım normale döndü. Karayolları ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KARABÜK'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ETKİLEDİ - Son Dakika