Son Dakika Haberleri: Karabük'te Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor

Karabük'te Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor

1 saat önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karabük'te Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor, System.String[]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. İstanbul ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan D-100 Karayolu Eskipazar Kemikli Rampa geçişinde, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Araçlar, güçlükle ilerlerlerken maddi hasarlı kazalar nedeniyle de yolda zaman zaman kuyruklar oluşuyor. Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalışıyor. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:02 Kaynak: DHA

Ankara, Eskipazar, Karabük, Kar, Güncel
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