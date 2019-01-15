Karabük'te Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. İstanbul ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan D-100 Karayolu Eskipazar Kemikli Rampa geçişinde, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Araçlar, güçlükle ilerlerlerken maddi hasarlı kazalar nedeniyle de yolda zaman zaman kuyruklar oluşuyor. Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalışıyor. - K

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