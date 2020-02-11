Karabük'te kar yağışı yeniden başladı - Son Dakika
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Karabük'te kar yağışı yeniden başladı

6 saat önce

Karabük'te sabah saatlerinde yeniden başlayan ve aniden bastıran kar yağışı etkisini giderek arttırıyor.

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Karabük'te sabah saatlerinde yeniden başlayan ve aniden bastıran kar yağışı etkisini giderek arttırıyor.


Geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan ve 3 gün aralıklar devam ettikten sonra duran kar yağışı bir gün aradan sonra yeniden başladı. Sabah ilk ışıkları ile başlayan kar yağışı ve yaşanan buzlanmadan dolayı sürücüler zor anlar yaşadı.


Kent genelinde etkili olan kar yağışı Karadeniz bağlantı yolunun bulunduğu Kemikli rampaları ve İsmetpaşa virajlarında ağır tonajlı araçların geçişini zorlaştırırken, karayolları ekipleri tuzlama çalışmaları yaparak yolun açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kar yağışı nedeniyle Eskipazar ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.


Öte yandan, meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının gece yarısına kadar devam edeceğini ve hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 6 derecelere kadar düşeceğinden oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı da vatandaşların duyarlı olması konusunda uyardı. - KARABÜK

Karabük, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
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