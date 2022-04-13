Karabük'te kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Karabük'te kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor

13.04.2022 16:18

- Karabük'te kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor Karabük'te aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

- Karabük'te kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor

KARABÜK - Karabük'te aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Eflani ilçe merkezinde etkili olan kar yağışı Safranbolu ilçesinin ise yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Karabük - Bartın karayolu Beştepeler mevkii ile Yukarıdana ve Aşağıdana köylerinde etkili olan kar lapa lapa yağdı. Meyve ağaçlarının çiçek açtığı bölgede Nisan ayının ortasında lapa lapa yağan kar ise vatandaşlara şaşkınlık oluşturdu.

Karabük'te kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor
Karabük'te kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor
Karabük'te kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor

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Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'te kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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