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Karabük'te kar yağışı yüzünü yeniden gösterdi - Son Dakika

Karabük'te kar yağışı yüzünü yeniden gösterdi

15.12.2021 13:20

Karabük'te kar yağışı yüzünü yeniden gösterdi Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürüdü.

Karabük'te kar yağışı yüzünü yeniden gösterdi

KARABÜK - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı yüzünü yeniden gösterdi. Gece yarısından itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte iki bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Yer yer kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken bazı vatandaşlar kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor.

Karabük'te kar yağışı yüzünü yeniden gösterdi
Karabük'te kar yağışı yüzünü yeniden gösterdi
Karabük'te kar yağışı yüzünü yeniden gösterdi
Karabük'te kar yağışı yüzünü yeniden gösterdi

Kayak Merkezi, Türkiye, Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'te kar yağışı yüzünü yeniden gösterdi - Son Dakika


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