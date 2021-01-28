Karabük'te kar yüzünü yeniden gösterdi - Son Dakika

Karabük'te kar yüzünü yeniden gösterdi

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor

KARABÜK - Karabük'te gece yarısı başlayan kar özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.

1 hafta aradan sonra yeniden yüzünü gösteren kar yağışı Karabük- Bartın kara yolu 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan Kemikli rampaları ile 2 bin rakımlı Keltepe kayak merkezinde etkili oldu. Yer yer 15 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı sonrası trafik ekipleri önlem alırken, karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının normalin üstünde seyretmesi sonrası geçen hafta yaklaşık 1 metreyi aşan karın erimeye başladığı Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu kayak merkezine gelen kayak severler, kızaklarla kayak yaparak, telesiyejle gezinti yaptı.