Karabük'te kara yoluna inen kurt cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te kara yoluna inen kurt cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

Karabük'te kara yoluna inen kurt cep telefonuyla görüntülendi

45 dakika önce

Karabük'ün Eflani ilçesinde kara yoluna inen kurt, cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük'te kara yoluna inen kurt cep telefonuyla görüntülendi, System.String[]

Karabük'ün Eflani ilçesinde kara yoluna inen kurt, cep telefonuyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Karabük-Eflani kara yolu Ulugeçit köyü yakınlarında bir kurt yola indi.

Bu sırada aracıyla yoldan geçen Okan Ertuğrul, kurdu cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntüde, kurdun kara yolundan ormanlık alana doğru hızla uzaklaştığı görüldü.

Karabük, Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü
ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 02:45:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te kara yoluna inen kurt cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]