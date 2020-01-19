Son Dakika › Güncel › Karabük'te kara yoluna inen kurt cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
Karabük'te kara yoluna inen kurt cep telefonuyla görüntülendi
45 dakika önce
Karabük'ün Eflani ilçesinde kara yoluna inen kurt, cep telefonuyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:00 Kaynak: AA
Karabük'ün Eflani ilçesinde kara yoluna inen kurt, cep telefonuyla görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Karabük-Eflani kara yolu Ulugeçit köyü yakınlarında bir kurt yola indi.
Bu sırada aracıyla yoldan geçen Okan Ertuğrul, kurdu cep telefonuyla görüntüledi.
Görüntüde, kurdun kara yolundan ormanlık alana doğru hızla uzaklaştığı görüldü.
Son Dakika Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı