Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için karantinada tutulan 4 yabancı uyruklu, kentten yürüyerek ayrılmak üzereyken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 3 Pakistan ve 1 Afganistan uyruklu, Safranbolu ilçesindeki yurtta karantinaya alındı.
Bir süre sonra yurttan ayrıldıkları anlaşılan 4 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, il merkezinde sonuç alamayınca çalışmayı genişletti.
Yabancı uyruklular, Karabük- İstanbul kara yolu Hamzalar mevkisinde yakalandı.
Yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalıştıkları öğrenilen 4 yabancı uyruklu yeniden yurda yerleştirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karabük'te karantina ihlali yapan 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika