Karabük'te karantina ihlali yapan iki kişi yakalandı - Son Dakika

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken iki kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yenice ilçesinde devriye faaliyetleri yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları HES kodu sorgulamasında E.U'nun (25) ev karantinasında olduğunu belirledi.

Haber verilmesi üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, E.U'yu evine götürdü.

Yine Safranbolu ilçesinde devriye faaliyetleri yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.G'nin (49) ev izolasyonu tedbirlerini ihlal ettiğini belirledi.

E.G, sağlık ekipleri tarafından evine bırakıldı.

Jandarma ekipleri, her iki kişiye karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.