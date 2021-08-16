Karabük'te karantina ihlali yapan kadın belediye girişinde yakalandı - Son Dakika

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kadın, Karabük Belediyesi girişinde yakalandı.
Fatura yatırmak için Karabük Belediyesine gelen Saniye Aydım'a (65) güvenlik görevlileri HES kodu sordu.
Aydım'ın karantinada olması gerektiğinin tespit edilmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.
Polis ekiplerince hakkında işlem yapılan Aydım, ambulansla evine bırakıldı.
Kovid-19 testi pozitif çıkan Aydım'ın karantinasının 18 Ağustos'ta sona ereceği anlaşıldı.
Kaynak: AA
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