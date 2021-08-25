Karabük'te karantina ihlali yapan kişi, AVM girişinde yakalandı - Son Dakika

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, alışveriş merkezine (AVM) girmek isterken yakalandı.
Kentin en işlek bölgelerinden Kemal Güneş Caddesi'ne gelen Barış A, cadde üzerindeki bir alışveriş merkezine girmek isteyince güvenlik görevlileri HES kodu sordu.
Kod sorgulaması sonucu Barış A'nın karantinada olması gerektiği tespit edildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hakkında işlem yapılan Barış A, ambulansla evine götürüldü.
Kaynak: AA
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