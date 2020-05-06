Karabük'te karantina süreleri dolan 106 kişi alkışlarla uğurlandı - Son Dakika

ÇEK Cumhuriyeti'nden koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Karabük'te yurda yerleştirilen 106 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından alkışlarla evlerine uğurlandı.

Çek Cumhuriyeti'nde eğitim ve iş için bulunan 106 kişi, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilerek, Karabük'teki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirildi. Burada misafir edilen vatandaşlar, 14 günlük karantina süresi dolunca evlerine uğurlandı. Yurtta son defa sağlık kontrolleri yapılan 106 kişi, valizlerin dezenfekte edilmesinin ardından otobüslere bindirilerek 25 farklı kente gitmek için yola çıktı.Yurttan vatandaşları yolcu eden Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, "Ülkemiz, son 1,5 ayda dünyanın birçok farklı ülkesindeki vatandaşlarımızı getirebilmek için bir çaba sarf ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünü biz bu anlamda vatandaşlarımızın ülkemize getirilmesi noktasında bir kez daha görmüş olduk. 14 gün önce Çekya'dan Karabük'e gelen 106 vatandaşımız, bugün sağlıklı bir şeklide ailelerine kavuşturmak üzere yolcu ettik. Bizler de mutluyuz. Onların gözlerindeki o heyecana bizlerde şahit olduk" diye konuştu.