Karabük'te karantina uygulanan alanlarda denetimler sürüyor - Son Dakika

Karabük'te karantina uygulanan alanlarda denetimler sürüyor

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köy, cadde, sokak ve bir apartmanda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köy, cadde, sokak ve bir apartmanda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumayanı köyü ile Kartaltepe Mahallesi'nde 3 katlı bir apartman, Safranbolu ilçesinde de İsmetpaşa Mahallesi Çağlayan Caddesi, Beşgöz Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollarda karantina uygulanıyor.

14 günlük karantinanın uygulandığı alanlarda polis ve jandarma denetimlerini sürdürürken, vatandaşların ihtiyaçları Valilik ve Safranbolu Kaymakamlığı tarafından karşılanıyor.


Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Normalleşme sürecine geçildiğine işaret eden Gürel, "Köyümüzde, mahallemizde ve apartmanda her türlü tedbirleri aldık. Buralarda denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızın sıkıntı çekmemesi için her türlü önlem alındı." diye konuştu.

Tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Gürel, "Bu süreci hep birlikte atlatabiliriz. İlimizde karantina bölgelerini yakından takip ediyoruz. Umarım kısa sürede buralarda sorun kalmaz ve karantina kaldırılır. Kimse kendisine bir şey olmayacağını düşünmesin. Normalleşmeyle birlikte gelen kurallara lütfen uyalım." ifadelerini kullandı.

İsmetpaşa Mahallesi, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te karantina uygulanan alanlarda denetimler sürüyor - Son Dakika

Son Dakika

23:12 Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti 22:20 Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 22:15 Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 20:21 Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı 18:30 17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:13 Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı 14:47 Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 10:12 Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi 07:21 Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
22:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 00:48:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te karantina uygulanan alanlarda denetimler sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]