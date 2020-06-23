Karabük'te karantina uygulanan köyde denetimler sürüyor - Son Dakika

Karabük'te karantina uygulanan köyde denetimler sürüyor

Bugün ikinci defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Karabük'ün Cumayanı köyünde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Bugün ikinci defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Karabük'ün Cumayanı köyünde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla 14 günlük karantinanın uygulanacağı köyde jandarma denetimlerini sürdürürken köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Valilik tarafından karşılanıyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde vaka sayılarının öngördüklerinin üstünde arttığını, tedbirlerin devam ettiğini, bu durumun kimseyi korkutmaması gerektiğini söyledi.

Cumayanı köyünde ikinci defa karantinanın başlatıldığını belirten Gürel, "Cumayanı köyümüzde 20'nin üzerinde vaka çıktı. Temaslar da olduğu için o köyümüzü bir müddet karantinaya aldık. Köylerde oturan işçilerin izinli sayılması yönünde de karar aldık. Köyde sıkı önlemler aldık." dedi.

İlde maske takma zorunluluğunun bulunduğunu ve ile giriş yapan vatandaşların kayıt altına alındığını anlatan Gürel, "Vatandaşlarımız korkmadan tedbirlerini alarak önümüzdeki sürece bakmaları gerekir. Hastanemizde 80'in üzerinde bir vakamız var. Birçoğunun semptomu yok, bir süre sonra evlerinde takibe başlayacağız. Hasta sayısı hastane kapasitemizin altında. Kimse 'Bana bir şey olmaz.' demesin. Geçenlerde 54 yaşında bir vatandaşımız vefat etti. Herkesin dikkatli olması gereken bir süreçten geçiyoruz." diye konuştu.

Bu arada, karantina altına alınan köy havadan görüntülendi.

Merkeze bağlı Cumayanı köyünde birden fazla Kovid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayısının çok fazla olması nedeniyle bugünden itibaren 6 Temmuz saat 24.00'e kadar tüm köyü kapsayacak şekilde izolasyon uygulanmasına karar verilmişti. 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilerin ve en fazla iki velisinin, belirtilen tarihlerde sınav evraklarını göstermek koşuluyla izinli sayılmaları ve köyden çıkışlarına müsaade edileceği, alınan bu kararlara uymayanlara gerekli adli işlemlerin uygulanacağı belirtilmişti.

Cumayanı köyünde 21 Nisan'da da 14 günlük karantina uygulanmıştı.

Jandarma, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te karantina uygulanan köyde denetimler sürüyor - Son Dakika

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